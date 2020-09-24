Luis Suarez Atletico Madrid'de
La Liga ekiplerinden Barcelona'ya transfer olan Uruguaylı forvet Luis Suarez, Atletico Madrid'e transfer oldu. Madrid ekibi, Suarez transferi için Barça'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen 33 yaşındaki Uruguaylı forvet Luis Suarez, Atletico Madrid'e transfer oldu.
Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Suarez'in başarıya bağlı olarak değişen toplamda 6 milyon avroluk bedel karşılığında Atletico Madrid'e transfer olması için anlaşma sağlandığı bildirildi.
Atletico Madrid Kulübü de sağlık kontrolünün ardından Suarez ile sözleşme imzalanacağını duyurdu.
Son 6 sezondur formasını giydiği Barcelona ile toplamda 4 lig, 4 Kral Kupası, 2 İspanya Süper Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası ve 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası kazanan Luis Suarez, 238 maçta 198 gol kaydetti.
Barcelona Kulübü, Suarez'e veda için bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklarken, Uruguaylı futbolcunun cuma günü de Atletico Madrid'de basına tanıtılması öngörülüyor.
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