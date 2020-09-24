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FUTBOL

Luis Suarez Atletico Madrid'de

Luis Suarez'in yeni takımı açıklandı
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 Giriş Tarihi: 24.09.2020

ekiplerinden 'ya olan Uruguaylı forvet , 'e transfer oldu. Madrid ekibi, Suarez transferi için Barça'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

İspanya'nın takımında forma giyen 33 yaşındaki Uruguaylı forvet , 'e oldu.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamada, Suarez'in başarıya bağlı olarak değişen toplamda 6 milyon avroluk bedel karşılığında Atletico Madrid'e transfer olması için anlaşma sağlandığı bildirildi.

Atletico Madrid Kulübü de sağlık kontrolünün ardından Suarez ile sözleşme imzalanacağını duyurdu.

Son 6 sezondur formasını giydiği Barcelona ile toplamda 4 lig, 4 , 2 , 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Avrupa Süper Kupası ve 1 Dünya Kulüpler Kupası kazanan Luis Suarez, 238 maçta 198 gol kaydetti.

Barcelona Kulübü, Suarez'e veda için bugün bir basın toplantısı düzenleyeceğini açıklarken, Uruguaylı futbolcunun cuma günü de Atletico Madrid'de basına tanıtılması öngörülüyor.

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