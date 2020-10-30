Altay Kaptanı Özgür Özkaya: Hala olayın etkisindeyim

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen tecrübeli futbolcu Özgür Özkaya, İzmir'de gerçekleşen depremle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

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Özkaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Herkese çok geçmiş olsun. Deprem sırasında evdeydim, baya sallandık, baya sıkıntı oldu. Hala olayın etkisindeyim."