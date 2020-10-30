30 Ekim 2020, Cuma
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Altay Kaptanı Özgür Özkaya: Hala olayın etkisindeyim
TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen tecrübeli futbolcu Özgür Özkaya, İzmir'de gerçekleşen depremle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
30.10.2020
Özkaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Herkese çok geçmiş olsun. Deprem sırasında evdeydim, baya sallandık, baya sıkıntı oldu. Hala olayın etkisindeyim."
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Altay Başkanı İzmir depremi sonrası açıklamalarda bulundu!
- Uluç'tan flaş açıklama! "Terim orada olduğu sürece..."
- G.Saray - A.Gücü maçı oynanacak mı? Fatih Mert açıkladı
- Canlı yayında duyurdu! "G.Saray'da corona virüse yakalan isim..."
- Usta yorumcudan F.Bahçe itirafı! "Hücum bölgesinde..."
- G.Saray - A.Gücü maçı oynanacak mı? Fatih Mert açıkladı
- Altay Başkanı İzmir depremi sonrası açıklamalarda bulundu!
- Cenk Laleci: Çocuklar çok korktular
- "Araba öyle bir sallandı ki lastiğim patladı sandım"
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama