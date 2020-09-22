22 Eylül 2020, Salı

FUTBOL

79 yaşındaki eski futbolcu Kınıkspor'a sahip çıktı! Dev fedakarlık...

Eski futbolcu kulübüne sahip çıktı!
FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

2. 'de yer alan ve son 3 yıldır kulüp binası olmayan 'a, eski futbolcuları sahip çıktı. 79 yaşındaki Şükrü Kaya, kendisine ait olan dükkanı kulübün kullanımına bedelsiz olarak sundu.

'in Pazaryeri ilçesine bağlı ve çömlekleriyle ünlü Kınık Köyü'nün Bilecik 2. 'de mücadele eden takımı Kınık Spor'a yıllar önce muhtarlık tarafından bir bina tahsis edildi. Üç yıl önce bir firmaya Kınık Çömlekçilik Kültürü Araştırma Merkezi yapılmak üzere tahsis edilen arsadaki kulüp binası yıkıldı. O gün bu gündür arsaya bir çivi dahi çakılmazken, kulüp binasız kaldı. Bu duruma üzülen kulübün eski futbolcu 79 yaşındaki Şükrü Kaya, yönetime kendisine ait boş bir dükkanı bedelsiz olarak, kulübün kullanımına sundu. Kınıkspor Başkanı ve yönetim üyesi , kulübün eski futbolcu 79 yaşındaki Şükrü Kaya'ya vermiş olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, Kınıkspor forması hediye etti.

"KULÜP OLARAK ORTADA KALMIŞTIK"

Kınıkspor Başkanı Necmi Ceyhan, Şükrü Kaya'ya teşekkür ederek, "Köyümüzde ikamet eden ve gençliğinde Kınıkspor'da uzun yıllar futbol oynamış Şükrü Kaya abimiz bizlere kol kanat gerdi ve boş olan dükkanını bedelsiz olarak kulübümüze tahsis etti. Şükrü Kaya abimiz olmasaydı Kınıkspor olarak ortada kalmıştık. Kendisine teşekkür amaçlı bu gün Kınıkspor formasını hediye ettik, kendisinden Allah razı olsun. Eski bir futbolcumuzun bizlere destek çıkması bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.

"BİZLERE DESTEK OLARAK, KULÜBÜMÜZÜN BİR TABELASI OLMASINI SAĞLADI"

Kınıkspor yöneticilerinden İsmail Korkut da, "Eski muhtarımız tarafından bizlere tahsis edilen kulüp binamız bir firmanın Pazaryeri ilçesine yapacağı proje nedeni ile 3 yıl önce yıkıldı. Kulüp binamız yıkılırken söz konusu firma köyümüze yaptıkları proje ile yıkılan binanın bir yıl içerisinde yapılacağını belirtmişti fakat bir yıldan beri çakılan bir çivi yok. Bugün kulübümüze boş dükkanını bedelsiz olarak tahsis eden Şükrü Kaya'ya teşekkür ederiz. Bizlere destek olarak, kulübümüzün bir tabelası olmasını sağladı" dedi.

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