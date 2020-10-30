Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci: Çocuklar çok korktular

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'u çalıştıran teknik direktör Cenk Laleci, İzmir'de gerçekleşen deprem sonrası A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

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Laleci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Depremde tesisteydik. Çocuklar çok korktular. Çok şükür bu tarafta yıkımlar çok fazla olmadı. Herkese geçmiş olsun, inşallah vefat sayısı azdır."