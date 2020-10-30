30 Ekim 2020, Cuma

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Altay başkanı Özgür Ekmekçioğlu deprem sonrası açıklamalarda bulundu!

İzmir'de meydana gelen 6.6 depremin ardından Altay Spor Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu 'Spor Gündemi' programında flaş açıklamalarda bulundu. Ekmekçioğlu, "Şu an sizin yayınınıza bağlanırken bir artçı daha oldu" dedi.
30.10.2020
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