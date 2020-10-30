30 Ekim 2020, Cuma

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Ertuğrul Erdoğan: Bu ortamda basketbol karşılaşmalarının birincil bir önemi yok

ING Basketbol Ligi ekiplerinden Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, İzmir'de yaşanan depremle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Cumartesi günü İzmir'de Aliağa Petkim ile karşılaşacak sarı-kırmızılıların başantrenörü, Erdoğan, "Bu ortamda basketbol karşılaşmalarının birincil önemi yok." derken, maçın ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili federasyondan bir bilgilendirme yapılmadığını söyledi.
30.10.2020
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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Deprem esnasında Aliağa'ya doğru gidiyorduk, depremi otobüste biraz hissettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bu ortamda basketbol karşılaşmalarının birincil önemi yok. Maçın ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili federasyondan bir bilgi gelmedi.

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