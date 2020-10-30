Hüseyin Eroğlu: Araba öyle bir sallandı ki lastiğim patladı sandım

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'yu çalıştıran teknik direktör Hüseyin Eroğlu, İzmir'de gerçekleşen depremle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

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Eroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Antrenmanımızı bitirdik, arabayla yoldaydım. Araba öyle bir sallandı ki lastiğim patladı sandım. İzmir halkına geçmiş olsun diyorum."