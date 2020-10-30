Bandırmaspor Kaptanı Mehmet Yiğit: Bu ortamda maç yapmak doğru olmazdı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un kaptanı Mehmet Yiğit, İzmir'de gerçekleşen depremle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yiğit, Altınordu ile oynayacakları ancak deprem sebebiyle ertelenen maçla ilgili "Bu ortamda maç yapmak doğru olmazdı." dedi.

ABONE OL

Yiğit'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Öncelikle İzmir'de yaşayan insanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerçekten çok büyük bir deprem oldu. Allah oradaki herkesin yardımcısı olsun. Maçımız ertelendi, tekrar Bandırma'ya doğru hareket edeceğiz. Bandırma'da herhangi bir sıkıntı yok. Yolda olduğumuz için depremi hissetmedik ama çok büyük bir deprem olmuş. Herkese tekrar çok geçmiş olsun. Bu ortamda maç yapmak doğru olmazdı."

