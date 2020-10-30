30 Ekim 2020, Cuma
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"Öncelikle İzmir'de yaşayan insanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerçekten çok büyük bir deprem oldu. Allah oradaki herkesin yardımcısı olsun. Maçımız ertelendi, tekrar Bandırma'ya doğru hareket edeceğiz. Bandırma'da herhangi bir sıkıntı yok. Yolda olduğumuz için depremi hissetmedik ama çok büyük bir deprem olmuş. Herkese tekrar çok geçmiş olsun. Bu ortamda maç yapmak doğru olmazdı."
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Bandırmaspor Kaptanı Mehmet Yiğit: Bu ortamda maç yapmak doğru olmazdı
TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un kaptanı Mehmet Yiğit, İzmir'de gerçekleşen depremle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yiğit, Altınordu ile oynayacakları ancak deprem sebebiyle ertelenen maçla ilgili "Bu ortamda maç yapmak doğru olmazdı." dedi.
30.10.2020
Yiğit'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Öncelikle İzmir'de yaşayan insanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerçekten çok büyük bir deprem oldu. Allah oradaki herkesin yardımcısı olsun. Maçımız ertelendi, tekrar Bandırma'ya doğru hareket edeceğiz. Bandırma'da herhangi bir sıkıntı yok. Yolda olduğumuz için depremi hissetmedik ama çok büyük bir deprem olmuş. Herkese tekrar çok geçmiş olsun. Bu ortamda maç yapmak doğru olmazdı."
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