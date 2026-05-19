İşte Fenerbahçe'de 2 başkan adayının teknik direktör adayları! 2 İtalyan ve 1 Türk listede
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi sarı-lacivertlilerde iki başkan adayının teknik direktör planları netleşirken, listede iki İtalyan ve bir Türk teknik adam öne çıkıyor. İşte Fenerbahçe'de 2 başkan adayının teknik direktör adayları...
6-7 Haziran'daki olağanüstü genel kurulda başkanlık için yarışacak olan Hakan Safi ile Aziz Yıldırım, bir yandan transfer çalışmalarına devam ederken diğer yandan teknik adamlarını belirlemeye çalışıyor.
Aslında Aziz Yıldırım'ın adayı ise çoktan belli... Efsane isim; seçimi kazanması halinde daha önce şampiyonluk yaşadığı Aykut Kocaman'a takımı emanet edecek. Yıldırım, bunu net bir şekilde önceki gün yaptığı açıklamada belirtti. Aykut Kocaman da takım için çalışmalara başladı.
PIOLI ŞU AN TAKIM ÇALIŞTIRMIYOR
Hakan Safi ise; İtalyan ekolüne yöneldi. Önce Milan'ın efsanesi Paolo Maldini'yle görüşen Safi, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için neler yapılması gerektiği konusunda İtalyan futbol adamıyla toplatılar yaptı.
Maldini de kısa vadede başarı için Hakan Safi'ye iki vatandaşını önerdi: Antonio Conte ve Stefano Pioli... Maldini öncelik olarak Milan'ı şampiyonluğa taşıyan Pioli'nin ismini verdi. Pioli şu an boşta. Conte ise Napoli'nin başında. Pioli ile temaslar kısa süre içinde başlayacağı belirtildi.
MILAN'I ZİRVEYE TAŞIDI
Pioli, teknik adamlık kariyerindeki ilk ve tek şampiyonluğunu Milan'ın başında yaşadı.
60 yaşındaki çalıştırıcı, Milan'ın yanı sıra; Salernitana, Parma, Modena, Grosseto, Piacenza, Sassuolo, Chievo, Palermo, Bologna, Lazio, İnter ve Fiorentina'yı çalıştırdı. İlk ve tek İtalya dışı deneyimini ise Al-Nassr'la yaşadı.
ŞAMPİYONLUKLARI VAR
Antonio Conte'nin kupası Pioli'den kat kat fazla... Juventus, İnter ve Napoli'yi Serie A'da şampiyonluğa taşıyan Conte, Chelsea'yle de Premier Lig'i kazandı. Bari'yi Serie B şampiyonu yapan 56 yaşındaki çalıştırıcının tek şampiyonluk yaşayamadığı kulüp ise İngiliz ekibi Tottenham oldu.
KOCAMAN CAMİANIN EVLADI
Aziz Yıldırım, camiayı bilmesi ve Fenerbahçe içinden yetişmesinden dolayı Aykut Kocaman'a takımı emanet edecek. Kocaman sarı-lacivertlilerin başında 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Ayrıca Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nde yarı final oynattı.