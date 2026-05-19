Liverpool'un yıldızı Fenerbahçe'ye! Saran ve ekibi büyük oranda anlaştı
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin transfer gündeminde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Başkanlık koltuğunu devredecek olan Sadettin Saran ve ekibinin Liverpool'un yıldız ismiyle büyük oranda anlaştığı ifade edildi.
Fenerbahçe uzun yıllardır hayalini kurduğu Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu bu sezon da yaşayamadı.
Kanarya'da başarısız geçen sezonun ardından sarı-lacivertli camia transferde kolları sıvadı.
Fotomaç'ın haberine göre, 18 gün sonra başkanlık koltuğunu devredecek olan Sadettin Saran yönetimi, sezon sonunda Liverpool'dan ayrılacak olan Andrew Robertson ile temasa geçti.
Sarı-lacivertliler, İskoç sol bekle büyük oranda anlaşma sağladı.
Ancak 32 yaşındaki oyuncu için son kararı gelecek olan yeni yönetime bıraktı.
Saran ve ekibi, Robertson'la olan görüşmelerin dökümünü ve anlaşma şartlarını her iki başkan adayına da gönderdi.
2017'de Hull City'den Merseyside ekibine 9 milyon euroya transfer olan Robertson, 9 yıl formasını giydiği Liverpool'da birbirinden önemli başarılara imza attı.
2 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Süper Kupa 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 1 İngiltere Lig Kupası, 1 İngiltere Süper Kupası ve 2 İngiltere Lig Kupası kazanan İskoç oyuncu, Jürgen Klopp'un vazgeçilmez isimleri arasında yer almıştı.