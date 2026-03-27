Yeni sezon kadro planlamasına hız veren Fenerbahçe, ayrılması beklenen oyunculardan önemli bir bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertli yönetim, üç futbolcudan toplamda en az 40 milyon Euro kazanmayı planlıyor.
TÜM ODAK GELECEK SEZONDA
Başkan Sadettin Saran liderliğinde görev süresini 2027'ye kadar sürdürmesi beklenen yönetim, seçim gündemini rafa kaldırırken tüm odağını gelecek sezonun kadro yapılanmasına çevirmiş durumda. Bu doğrultuda dört kritik bölgeye takviye yapılması planlanırken, takımda ciddi bir revizyon da kapıda.
AYRILMAK İSTİYOR
SABAH'ın haberine göre Ayrılığı kesinleşen isimlerin başında Jayden Oosterwolde geliyor. Kariyerine farklı bir kulüpte devam etmek isteyen oyuncu için Fenerbahçe, yaklaşık 25 milyon Euro seviyesindeki teklifleri değerlendirmeye hazır.
KAPI 10 MİLYON EURO'DAN AÇILACAK
Sezon başında 8 milyon Euro'ya transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Archie Brown için de kapı 10 milyon Euro'dan açılacak. Öte yandan Brezilya'ya dönmek isteyen Fred için belirlenen bonservis bedeli ise en az 5-6 milyon Euro.
OPSİYONU DÜŞÜNÜLMÜYOR
Bu üç oyuncudan ciddi bir gelir elde etmeyi planlayan sarı-lacivertliler, kiralık olarak kadroda bulunan Edson Alvarez için ise satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.