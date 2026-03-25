Fenerbahçe'den bedava transfer! Ünlü gazeteci duyurdu
Fenerbahçe'de yaz transfer dönemi çalışmaları başladı. Yeni sezonda iddialı hamleler yapacak olan Kanarya'dan sürpriz bir girişim geldi. Sarı lacivertliler, Alman 10 numarayı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte ayrıntılar...
Trendyol Süper Lig'de yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluk uarşında ağır yara alan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
Teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile yola devam etme kararı alan sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı.
İlk olarak bu sezon oldukça sorun yaşadığı stoper ve forvet transferlerini güçlendirmek isteyen Kanarya, geçtiğimiz sezonlarda olduğu gibi yapacağı takviyelerle adından söz ettirmek istiyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
JULIAN BRANDT'A KANCA
Gazeteci Nicolo Schira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fenerbahçe'nin Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Alman orta saha oyuncusu Julian Brandt ile ilgilendiğini yazdı.
TRANSFERDE İKİ RAKİP
İtalyan gazeteci, 29 yaşındaki futbolcuya sarı-lacivertlilerin yanı sıra Aston Villa ve Roma'nın da talip olduğunu belirtti.
Asıl mevkisi 10 numara olan Brandt, kanatlarda da oynayabiliyor.
Julian Brandt, bu sezon Borussia Dortmund formasıyla 34 maça çıktı.
Alman orta saha oyuncusu, 10 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
29 yaşındaki yıldızın Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Brandt'in güncel piyasa değeriyse 20 milyon Euro olarak gösteriliyor.