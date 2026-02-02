Fenerbahçe N'Golo Kante için Al-Ittihad ile anlaştı! İşte sözleşme süresi

Son dakika FB haberleri: Ara transfer döneminde kadrosuna son olarak Sidiki Cherif'i katan Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini açıklamaya hazırlanıyor. Fransız oyuncu ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Al-Ittihad'ı da ikna etmeyi başardı. 35 yaşındaki futbolcu için Suudi kulübüne ödenecek bonservis bedeli ve yıldız oyuncunun sözleşme süresi belli oldu. İşte detaylar...