Ara transfer döneminin bitimine günler kala kadro takviyelerini sürdürmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Fenerbahçe N'Golo Kante için Al-Ittihad ile anlaştı! İşte sözleşme süresi
Son dakika FB haberleri: Ara transfer döneminde kadrosuna son olarak Sidiki Cherif'i katan Fenerbahçe, N'Golo Kante transferini açıklamaya hazırlanıyor. Fransız oyuncu ile her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Al-Ittihad'ı da ikna etmeyi başardı. 35 yaşındaki futbolcu için Suudi kulübüne ödenecek bonservis bedeli ve yıldız oyuncunun sözleşme süresi belli oldu. İşte detaylar...
Ocak ayında son olarak Angers takımından Sidiki Cherif'i kiralayan sarı-lacivertliler, uzun süredir çaba gösterdiği bir ismi de açıklamaya hazırlanıyor.
Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante, artık Fenerbahçe'ye çok yakın.