Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin bir golcü ihtiyacı iyice kendisini belli etmeye başladı.
Fenerbahçe'den Güney Amerika'ya 3'lü santrfor çıkarması!
Golcü transferi için yoğun çaba sarf eden Fenerbahçe yönetimi istediği ismi Avrupa'da bulamayınca rotayı Güney Amerika'ya kırdı. Şimdi sarı lacivertlilerin listesinde santrfor golcü yer alıyor. İşte o isimler ve son gelişmeler... (FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)
En Nesyri ile yolları ayırmak için gün sayan sarı lacivertliler ara transfer döneminde Avrupa'dan bir yıldız santrfor transfer etmek istiyordu ancak Kanarya, aradığı ismi burada bulamadı.
Sarı lacivertli yönetim aldığı flaş kararla santrfor transferi için rotayı Güney Amerika'ya kırdı.