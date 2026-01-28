En-Nesyri'den yönetime şok talep! Fenerbahçe'nin elini kolunu bağladı

Fenerbahçe'nin performansından memnun olmadığı için elden çıkarmak istediği ve Juventus'a transferi oldukça yaklaşan Youssef En-Nesyri'nin yönetimden dikkat çeken bir talepte bulunduğu ve transferi zora soktuğu öğrenildi. İşte detaylar...