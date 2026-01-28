Fenerbahçe'de ara transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Youssef En-Nesyri, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.
En-Nesyri'den yönetime şok talep! Fenerbahçe'nin elini kolunu bağladı
Fenerbahçe'nin performansından memnun olmadığı için elden çıkarmak istediği ve Juventus'a transferi oldukça yaklaşan Youssef En-Nesyri'nin yönetimden dikkat çeken bir talepte bulunduğu ve transferi zora soktuğu öğrenildi. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 28.01.2026 - 06:41
Ancak Faslı oyuncu kararları ile yönetimin de elini kolunu bağladı.
Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli yönetim santrfor takviyesi isterken futbolcu ise Juventus'u geri çevirerek herkesi şok etti.