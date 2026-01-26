"Tedesco'nun hamlede yine büyük hatası vardı. Kerem'i alıyorsun tamam, Musaba çıkar mı? Adam geçerek, sıfıra inen tek oyuncun."

"Sezon başından beri söylediğim bir önemli görüşüm daha var; Dün geceki gibi zorluk derecesi yüksek maçlarda Talisca ile Asensio'nun baştan başlayıp, sürekli birlikte oynamasına kesinlikle karşıyım. Dün gece gördük, ikisi de hiçbir şey yapmadı."