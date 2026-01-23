EuroLeague'in 24. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol ekibi Kosner Baskonia'yı ağırlıyor. Bu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24. haftasında İspanya'nın Kosner Baskonia ekibini konuk ediyor. EuroLeague'de çıktığı 22 karşılaşmada 15 galibiyet alan sarı-lacivertliler, zirve yarışını sürdürmek adına kritik bir mücadeleye çıkıyor. Bu maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...

1. PERİYOT OYNANIYOR

Fenerbahçe Beko 13-13 Kosner Baskonia

FENERBAHÇE BEKO-BASKONIA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başladı.

FENERBAHÇE BEKO-BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko-Kosner Baskonia maçı S Sport kanalında canlı olarak yayınlanıyor.