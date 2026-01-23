Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 24. haftasında İspanya'nın Kosner Baskonia ekibini konuk ediyor. EuroLeague'de çıktığı 22 karşılaşmada 15 galibiyet alan sarı-lacivertliler, zirve yarışını sürdürmek adına kritik bir mücadeleye çıkıyor. Bu maçın canlı takibini haberimizden yapabilirsiniz...
1. PERİYOT OYNANIYOR
Fenerbahçe Beko 13-13 Kosner Baskonia
FENERBAHÇE BEKO-BASKONIA BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başladı.
FENERBAHÇE BEKO-BASKONIA MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko-Kosner Baskonia maçı S Sport kanalında canlı olarak yayınlanıyor.