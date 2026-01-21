Fenerbahçe'den Marmoush bombası! İşte transfer formülü

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler hücum bölgesine bir takviye yapmak isterken gündemine son olarak dev bir ismi aldı. Kanarya'nın Manchester City'de forma giyen Mısırlı yıldız Omar Marmoush için kiralama teklifi yapacağı iddia edildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)