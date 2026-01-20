Fenerbahçe, Bankalar Birliği borçlarını kapattığını ve Bankalar Birliği'nden çıktığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı. Sarı-lacivertlilerin açıklaması şu şekilde:
"Bankalar Birliği Sürecine İlişkin Bilgilendirme
Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.
Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir.
Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
