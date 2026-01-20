Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıktığını resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe, Bankalar Birliği borçlarını kapattığını ve Bankalar Birliği'nden çıktığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı. Sarı-lacivertlilerin açıklaması şu şekilde:

"Bankalar Birliği Sürecine İlişkin Bilgilendirme

Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.

Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir.

Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"