Vedat Muriqi KİMDİR? Muriqi kaç yaşında ve nereli? Piyasa değeri
Türk futbolunun tanınan isimlerinden Vedat Muriqi, yeniden alevlenen transfer söylentileriyle gündemdeki yerini koruyor. Kariyerini İspanya'da sürdüren tecrübeli ismin adı, bir kez daha Süper Lig ekipleriyle birlikte anılmaya başladı. Muriqi'nin güncel durumu futbolseverler tarafından merak edilirken, "Vedat Muriqi kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları sıkça araştırılıyor. İşte Vedat Muriqi'nin kariyer geçmişi ve öne çıkan istatistiklerine dair detaylar...
VEDAT MURIQI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Vedat Muriqi, 24 Nisan 1994 tarihinde Kosova'nın Prizren bölgesinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerine İspanya'da devam eden 31 yaşındaki Muriqi, 1,94 metre boyu ile dikkat çekiyor.
VEDAT MURIQI MEVKİSİ
Hücum yollarında etkili bir isim olmayı başaran Vedat Muriqi santrafor mevkisinde oynuyor. Arnavutluk vatandaşlığı da bulunan Muriqi, Kosova Milli Takımı için mücadele ediyor.
VEDAT MURIQI HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Profesyonel futbolculuk kariyerine Liria Prizren'de başlayan Vedat Muriqi, sırasıyla şu takımlarda oynadı: