Fenerbahçe eski yıldızı kadrosuna katmak istiyor! Pazarlıklarda son durum...
Forvet transferinde gündemine aldığı isimlerden sonuç alamayan Fenerbahçe'de ibre eski golcüsü Vedat Muriqi transferine dönmüştü. Sarı-lacivertliler Kosovalı golcü için Mallorca'nın istediği bonservis bedelini aşağı çekmeye çalışıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Transfer döneminin aktif takımlarından Fenerbahçe, santrfor eklemesi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Kadrosuna Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok'u katan sarı-lacivertliler, bir golcü hamlesi de yaparak şampiyonluk yarışındaki iddiasını güçlendirmek istiyor.
Alexander Sörloth, Artem Dovbyk ve Darwin Nunez'de istediği sonuca ulaşamayan Fenerbahçe, Fotomaç'ın haberine göre, golcü transferinde rotasını eski yıldızı Vedat Muriqi'ye çevirdi.
Temmuz 2022'den bu yana Mallorca forması giyen Kosovalı oyuncu için sarı-lacivertliler, 12 milyon euro teklif etti.
Piyasa değeri 4.5 milyon euro olan 31 yaşındaki futbolcu için se İspanyollar 16 milyon eurodan kapıyı açtı.
Yıllarca Türkiye'de forma giyen ve Süper Lig'i yakından tanıyan Vedat'ı kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, pazarlıklarını sürdürüyor.
Bu transferin bu hafta sonuna kadar olumlu ya da olumsuz sonuçlanması bekleniyor.
SON MAÇTA HAT-TRİCK YAPTI
Vedat Muriqi, Mallorca'nın Athletic Bilbao'yu 3-2 yendiği maçta hat-trick yaptı. Kosovalı, Mallorca kariyerinde ise ilk kez bir maçta üç gol atmayı başardı.
BURADA SÖZLEŞMEM VAR
Maç sonunda transfer iddialarına ilişkin konuşan Muriqi, "Burada mutluyum, sözleşmem var. Bir forvet çok gol atınca teklifler gelir. Kulüp benim geleceğime karar verir, sonra ben kararımı veririm" dedi.
21 MİLYONA GİTTİ
2019 yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor'dan 5 milyon 600 bin euroya alınan Vedat, sezon sonunda İtalyan ekibi Lazio'ya 21 milyon euroya satıldı. Vedat, Giresunspor ve Gençlerbirliği formaları da giydi.