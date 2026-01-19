SON MAÇTA HAT-TRİCK YAPTI Vedat Muriqi, Mallorca'nın Athletic Bilbao'yu 3-2 yendiği maçta hat-trick yaptı. Kosovalı, Mallorca kariyerinde ise ilk kez bir maçta üç gol atmayı başardı.

BURADA SÖZLEŞMEM VAR Maç sonunda transfer iddialarına ilişkin konuşan Muriqi, "Burada mutluyum, sözleşmem var. Bir forvet çok gol atınca teklifler gelir. Kulüp benim geleceğime karar verir, sonra ben kararımı veririm" dedi.