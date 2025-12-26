Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin Goretzka transferinde beklenmeyen pürüz!

Fenerbahçe'nin Goretzka transferinde beklenmeyen pürüz!





Fenerbahçe'de merkez orta saha transferi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Lacivertliler'in bu doğrultuda gündemine aldığı en dikkat çekici isimlerden biri ise Bayern Münih forması giyen Leon Goretzka oldu. Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, tecrübeli orta saha oyuncusu için görüşmeler yapıyor.

30 yaşındaki futbolcunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak baktığı ve Fenerbahçe seçeneğine olumlu yaklaştığı ifade ediliyor. Öte yandan Bayern Münih yönetiminin de uygun şartların oluşması halinde Sarı-Lacivertliler ile masaya oturmaya hazır olduğu gelen bilgiler arasında.