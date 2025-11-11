La Liga ekibinin Sorloth icin 30 milyon euro civarında bir bonservis bedeli talep ettiği İspanyol medyasında yer alırken, Fenerbahce'nin satın alma opsiyonuyla kirama tekliğinde bulunacağı belirtildi. Sarılacivertliler, eğer Alexander Sorloth transferini gercekleştirirse Faslı yıldız Youssef En-Nesyri'yle yolları ayıracak.

TRABZON'DA FIRTINA ESTİRDİ 2019-20 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, bordo-mavili forma altında o dönem 49 maça çıktı. Norveçli yıldız, bu karşılaşmalarda 33 gol atarken, 11 defa da asist yaptı.