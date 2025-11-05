DERBİ KARNESİ Mücadele boyunca 122 kez topla buluşan Alvarez, bu alanda takımının en yüksek rakamına ulaştı. 101 pas deneyen başarılı orta saha, bunların %89,1'inde isabet sağladı. Rakip kaleye biri isabetli olmak üzere 3 şut gönderen Meksikalı yıldız, hücumda da oyuna katkı verdi. Girdiği 18 ikili mücadelenin 11'ini kazanan oyuncu, bir top uzaklaştırma ve bir de kritik pas arasına müdahale ederek savunmaya destek oldu.