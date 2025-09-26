Fenerbahçe'de gerginlikler artıyor! Kadro dışı ihtimali...

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco eleştirilerin odağı olurken, kadro içinde de hocaya karşı tepkilerin ve gerginliklerin arttığı söyleniyor. İşte detaylar...