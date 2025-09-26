Fenerbahçe'de gerginlikler artıyor! Kadro dışı ihtimali...
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1'lik skorla mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerde Domenico Tedesco eleştirilerin odağı olurken, kadro içinde de hocaya karşı tepkilerin ve gerginliklerin arttığı söyleniyor. İşte detaylar...
Fenerbahçe ligde Kasımpaşa beraberliğinin ardından Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu. Bu puan kayıplarının ardından Domenico Tedesco, eleştirilerin odağı olmuştu.
Fanatik'in haberine göre Domenico Tedesco ve futbolcular arasında gerginlikler yaşandı. Kasımpaşa maçı öncesi antrenmanlarda Archie Brown ile tartışma yaşayan Tedesco, İngiliz futbolcuya hiç süre vermemişti.
Ayrıca Fenerbahçe'nin yeni transferi milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, Domenico Tedesco'yla yaptığı özel görüşmede oyun planından memnun olmadığını, kendisinden farklı varyasyonlarda yararlanması gerektiğini İtalyan teknik adama bildirdi.
Domenico Tedesco maçın ardından futbolcularını en temel şeyleri yapamamakla suçlamıştı. Bu sözler takım içinde büyük bir tepkiye yol açtı.
Fenerbahçe yönetimi teknik direktör konusunda karar aşamasında. Eğer sarı-lacivertlilerde Tedesco ile devam kararı alınırsa, yönetimin bazı futbolcuları kadro dışı bırakacağı söylentiler arasında.