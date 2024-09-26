UEFA Avrupa Ligi 1. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Union Saint-Gilloise ile karşılaştı.
Maçın 26. dakikasında Sebastian Szymanski'nin Saint-Gilloise ceza sahasına kestiği ortada Rodrigo Becao topu Çağlar Söyüncü'nün önüne indirdi.
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşla topu filelerle buluşturdu.
İŞTE ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN GOLÜ:
⚽GOOOLLL! Çağlar Söyüncü'den gol Becao'dan asist! Stoperler iş başında! pic.twitter.com/OnKs2IpjL7— TRT Spor (@trtspor) September 26, 2024