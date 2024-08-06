UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe, deplasmanda Lille ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler bu maçtan avantajlı bir skor elde edip yurda dönmek istiyor. Lille-F.Bahçe maçının tüm detayları ve mücadelenin CANLI ANLATIMI haberimizde... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Lille sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadeleye dair tüm bilinmesi gerekenler haberimizde...

LILLE - F.BAHÇE İLK 11'LER

Lille: Chevalier, Tiago Santos, Diakite, Alexsandro, Meunier, Andre, Angel Gomes, Gudmundsson, Cabella, Haraldsson, David.

F.Bahçe: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Krunic, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.

LILLE - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille - Fenerbahçe maçı 6 Ağustos Salı günü saat 21.30'da başladı. Karşılaşma EXXEN'de canlı yayınlanıyor.

KANARYA AVANTAJ İÇİN SAHADA

Sarı-lacivertli temsilcimizde tek hedef; bugün sahadan iyi bir skorla ayrılıp, rövanş öncesinde avantajı kapmak. Teknik direktör Jose Mourinho da oyuncularıyla yaptığı toplantıda galibiyet istediğini söyledi. Lille'den daha iyi bir takım olduklarının altını çizen Portekizli çalıştırıcı, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek için rövanş öncesi sahadan istediğimiz bir skorla ayrılmalıyız" dedi. Mourinho, şu ana dek oynadığı tüm eleme maçlarını da kazandı.

RUMEN HAKEM DÜDÜK ÇALIYOR

Lugano'yu eleyerek Şampiyonlar Ligi yolundaki ilk engelini atlatan Fenerbahçe, 3. Tur ilk maçında bugün Fransız ekibi Lille'e konuk oluyor. Paris Olimpiyatları nedeniyle Hainaut Stadı'nda oynanan mücadeleyi Rumen hakem Istvan Kovacs yönetiyor. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapıyor.