Fenerbahçe - Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Fenerbahçe - Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Yeni sezona Mourinho önderliğinde hazırlanan Fenerbahçe ile Admira Wacker kaşrılaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Admira Wacker maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 02.07.2024- 12:50