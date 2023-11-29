Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis ödemeden kadrosuna kattığı İngiliz sol kanat oyuncusu Ryan Kent'e Premier Lig'den talip çıktı.
TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına resmen talip oldular! İşte yapılan teklif
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ryan Kent yetersiz forma süresi bulmasında dolayı takımdan ayrılmak istiyordu. Bunu duyan birçok Avrupa takımı harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin yıldızı için resmi teklifte bulundular. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis ödemeden kadrosuna kattığı İngiliz sol kanat oyuncusu Ryan Kent'e Premier Lig'den talip çıktı.
Takvim'de yer alan haberde kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Nottinghan Forest, 27 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna sezon sonuna kadar kiralık olarak katmak için Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulundu.
Fenerbahçe'nin bu teklifi değerlendirmeye aldığı ancak İngiliz kulübüne kesin bir yanıt vermediği öğrenildi.