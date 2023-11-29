TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'nin yıldızına resmen talip oldular! İşte yapılan teklif

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Ryan Kent yetersiz forma süresi bulmasında dolayı takımdan ayrılmak istiyordu. Bunu duyan birçok Avrupa takımı harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin yıldızı için resmi teklifte bulundular. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.11.2023- 06:40