Fenerbahçe'de stoper mevkinde yaşanan üst üste sakatlıklar yaşanıyor.
TRANSFER HABERİ | Becao ve Djiku'nun yerini aratmayacak! Fenerbahçe'de yeni rota Brezilya
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe, yaşanan sakatlık problemleri yüzünden transferde harekete geçti. Sarı-lacivertli ekip, stoper mevkisine devre arasında takviye yapmak istiyor. Bu nedenle çalışmalar yapan Fenerbahçe, rotayı Brezilya'ya çevirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Bu nedenle sarı-lacivertli kurmaylar ocak ayındaki ara transfer dönemi için harekete geçti.