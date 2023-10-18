Fenerbahçe, Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor.
Fenerbahçe'de ön libero harekatı! Bir Szymanski daha
Trendyol Süper Lig'de ilk 8 haftada topladığı 24 puan ile liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de gözler devre arasında yapılacak takviyelere çevrildi. Ön libero hattına transfer yapmayı planlayan sarı-lacivertli ekip rotasını Yunanistan'a çevirdi. Kanarya, bir Szymanski daha alacak. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe, Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde yoluna doludizgin devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, bu sezon oynadığı 16 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Kanarya'da bir yandan transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.