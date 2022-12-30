Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ - Miguel Crespo'ya teklif geldi! İşte o rakam...
Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Sarı lacivertli ekip devre arasında birkaç nokta atışı hamle yaparak şampiyonluk ipini göğüslemenin peşinde. Öte yandan Kanarya'da bazı futbolcular ise Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarında. O isimlerden birisi olan Miguel Crespo için Sevilla devreye girdi.
Sarı lacivertli ekip devre arasında birkaç nokta atışı hamle yaparak şampiyonluk ipini göğüslemenin peşinde.