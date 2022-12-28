Kim Min-Jae yarışı kızışıyor! İngiliz devi de sıraya girdi

Süper Lig'de Fenerbahçe forması ile gösterdiği performans sayesinde İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye transfer olan Kim Min-Jae, Avrupa devlerinin dikkatini çekiyor. Son olarak Dünya Kupası'nda da Güney Kore ile başarılı bir performans sergileyen yıldız oyuncu için İngiliz devi talip oldu. | (Dış Haberler - Ali GENÇ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 28.12.2022- 18:34 Güncelleme Tarihi: 28.12.2022- 18:42