FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus listeyi verdi! Şimdi samba zamanı

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına Jorge Jesus'un raporuna göre başladı. Bu duruma göre listede 6 Brezilyalı futbolcu var. İşte o isimler ve detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2022- 12:27