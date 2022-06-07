Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a imza attırmasının ardından transferde gaza bastı.
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus listeyi verdi! Şimdi samba zamanı
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına Jorge Jesus'un raporuna göre başladı. Bu duruma göre listede 6 Brezilyalı futbolcu var. İşte o isimler ve detaylar... (FB SPOR HABERLERİ)
Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus'a imza attırmasının ardından transferde gaza bastı.
Bu bağlamda Kanarya, transferde hareketli saatler geçiriyor.