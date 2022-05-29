Arda Güler, Miguel Crespo ve Nazım Sangare, Samandıra'yı mesken tuttu.
FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Arda Güler, Miguel Crespo ve Nazım Sangare'ye tatil yok!
Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları başladı. Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan sarı lacivertli ekipte, bazı futbolcular ön plana çıkacak. Özellikle taraftarların çok şey beklediği Arda Güler başta olmak üzere, Miguel Crespo ve Nazım Sangare de bu sezon çalışmalara erken başladı. 3 futbolcu hazırlık kampına yetişmek için yoğun çaba harcıyor.
Sezonun son haftalarında ciddi sakatlıklar yaşayan 3 futbolcu, sahalara dönüş süresini kısaltıp bir an önce takıma katılmak için tatil yapmadan yoğun şekilde çalışıyor.
3 yıldız yeni sezonun hazırlık kampına yetişmek için Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde tedavi ve antrenman programlarını aralıksız yürütüyorlar.