FENERBAHÇE HABERLERİ - Kanarya'da Arda Güler, Miguel Crespo ve Nazım Sangare'ye tatil yok!

Fenerbahçe'de yeni sezonun hazırlıkları başladı. Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla çıkan sarı lacivertli ekipte, bazı futbolcular ön plana çıkacak. Özellikle taraftarların çok şey beklediği Arda Güler başta olmak üzere, Miguel Crespo ve Nazım Sangare de bu sezon çalışmalara erken başladı. 3 futbolcu hazırlık kampına yetişmek için yoğun çaba harcıyor.

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 29.05.2022- 18:11