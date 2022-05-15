Süper Lig'in 37. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe - Karagümrük kritik maçta kozlarını paylaşıyor.

Karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Başarılı çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"Maçı kendi evimizde kazanmak istiyoruz. Tüm planlarımızı hafta içinde kazanmak için yaptık. Tüm biletler satılmış, tribünleri taraftarlarımız doldurdular. Son iki maçı Fenerbahçe olarak kazanıp ligi bu şekilde bitirmek istiyoruz. Taraftarlarımızı her zaman olduğu gibi kazanarak mutlu etmek istiyoruz. Öğrencim Volkan ile de bu maçta karşı karşıya geleceğiz. Ona bu maçta ve antrenörlük hayatında başarılar diliyorum."