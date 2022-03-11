Fenerbahçe'de bu sezon sürpriz isimlerden birisi de Bright Osayi-Samuel oldu. Hem Vitor Pereira hem de İsmail Kartal'ın kadroya yazdığı ilk isimlerden olan 24 yaşındaki oyuncu, günden güne de gelişim sağladı. İsmail hoca ise Nijeryalı oyuncuya özel olarak pas ve şut çalıştırıyor. İşte detaylar...

Gerçek mevkii sağ kanat olan Bright Osayi Samuel, son dönemde sağ bekteki performansıyla ön plana çıktı. Trabzonspor maçında girdiği 8 ikili mücadelenin tamamından galibiyetle ayrılan Osayi-Samuel, ayrıca 3 top kazandı ve 3 başarılı çalım attı. Bu rakamlarla da ligin en tehlikeli kanat oyuncusu olan Anthony Nwakaeme karşısında kendisini fazlasıyla ispatladı. Sabah'ın haberine göre; Nazım Sangare'den memnun olmayan teknik direktör İsmail Kartal, Osayi'ye bu mevkide görev vermeye devam edecek.

5 FARKLI BÖLGEDE GÖREV YAPTI

Teknik heyet, fiziksel açıdan oldukça güçlenen 24 yaşındaki futbolcunun pas ve şut özelliklerinin de gelişmesini hedefliyor. İsmail Kartal, yakından ilgilendiği talebesine, antrenman sonrasında da pas ve şut çalışması yaptırıyor. Bugüne kadar sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat ve forvet olmak üzere 5 farklı bölgede oynayan Osayi Samuel, konuyla ilgili olarak "Bu benim potansiyelimi ve kabiliyetimi gösteriyor. Amacım takımıma en üst seviyede katkı sağlamak" dedi.

54 resmi maçta 3735 dakika sarı lacivertli formayı giyen Bright Osayi Samuel, takıma 3 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.