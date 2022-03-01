İSAK VURAL KİMDİR? İsak Vural kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural'ın mevkisi ne? İşte tüm detaylar

İSAK VURAL KİMDİR? İsak Vural kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural'ın mevkisi ne? İşte tüm detaylar

Fenerbahçe, Portekiz Ligi takımlarından Benfica altyapısında forma giyen ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen İsak Vural'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Futbolseverler, İsak Vural'ın sarı-lacivertlilere transferi sonrası genç futbolcuyla ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Peki, İsak Vural kimdir? Kaç yaşında, nereli ve boyu kaç? İsak Vural'ın mevkisi ne? Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural ile ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.03.2022- 14:03