20 Haziran 2021, Pazar

FENERBAHÇE

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Elseid Hysaj, Moussa Djenepo, Gökdeniz Bayrakdar... | FB haberleri

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmaları sürüyor. Mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak olan Kanarya'da gündeme gelen isimler arasında Elseid Hysaj, Moussa Djenepo, Gökdeniz Bayrakdar yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin tranfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Elseid Hysaj, Moussa Djenepo, Gökdeniz Bayrakdar... | FB haberleri
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2021 Giriş Tarihi: 20.06.2021

Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren 'de 3 kulvarda başarı yakalayacak, kuvvetli bir kadro oluşturulmak isteniyor. Gündeme gelen yıldızlar ile ilgili son durum belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Elseid Hysaj, Moussa Djenepo, Gökdeniz Bayrakdar... | FB haberleri

GÖKDENİZ BAYRAKDAR

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen 'de yerli ve genç futbolcu arayışı da devam ediyor. ile büyük bir çıkış yakalayan , Fenerbahçe'nin gündemine geldi. için görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Elseid Hysaj, Moussa Djenepo, Gökdeniz Bayrakdar... | FB haberleri

KONSTANTINOS TSIMIKAS

uzun süredir ilgilendiği için girişimler sürüyor. Yunan yıldız için kiralama teklifi sunulacak.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Elseid Hysaj, Moussa Djenepo, Gökdeniz Bayrakdar... | FB haberleri

ELSEID HYSAJ

sağ bek arayışlarını sürdürüyor. 'nin y��ldızlarından için girişimler sürüyor. Oyuncunun menajeri Napoli ile devam etme olasılığının yüksek olduğunu belirtse de Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Elseid Hysaj, Moussa Djenepo, Gökdeniz Bayrakdar... | FB haberleri

DORUKHAN TOKÖZ

A Milli Takım'ımız ile kadrosunda yer alan için ilk hedef Avrupa. Ancak oyuncu ve menajeriyle görüşmlerini sürdürüyor. İrfan Can Kahveci gibi transferde rota son anda sarı lacivertlilere dönebilir.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Elseid Hysaj, Moussa Djenepo, Gökdeniz Bayrakdar... | FB haberleri

MOUSSA DJENEPO

Gelecek sezon etkili bir kanat transfer etmek isteyen , Southampton forması giyen 'yu gündemine aldı. Yıldız futbolcunun 13 milyon euro (135 milyon TL) piyasa değeri bulunuyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Elseid Hysaj, Moussa Djenepo, Gökdeniz Bayrakdar... | FB haberleri

DIOGO DALOT

Geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi İngiliz devi Manchester United'da olan Portekizli oyuncu Diogo Dalot, menajerler aracılığıyla 'ye teklif edildi. Son kararı yeni gelecek teknik direktör verecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Elseid Hysaj, Moussa Djenepo, Gökdeniz Bayrakdar... | FB haberleri

EDIN DZEKO

, Edin Dzeko ile temasları sürdürüyor. Ancak harcama limitleri ve yabancı kuralını da düşünen yönetim Dzeko ile ilgili kararı yeni hocaya bırakacak.

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