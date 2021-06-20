Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı! Elseid Hysaj, Moussa Djenepo, Gökdeniz Bayrakdar... | FB haberleri
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig'i 3. sırada tamamlayan ve beklentilerin altında kalan Fenerbahçe'de gelecek sezon transfer çalışmaları sürüyor. Mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkacak olan Kanarya'da gündeme gelen isimler arasında Elseid Hysaj, Moussa Djenepo, Gökdeniz Bayrakdar yer aldı. İşte Fenerbahçe'nin tranfer listesi ve detayları... (FB haberleri)
Gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de 3 kulvarda başarı yakalayacak, kuvvetli bir kadro oluşturulmak isteniyor. Gündeme gelen yıldızlar ile ilgili son durum belli oldu. İşte detaylar...
GÖKDENİZ BAYRAKDAR
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe'de yerli ve genç futbolcu arayışı da devam ediyor. Antalyaspor ile büyük bir çıkış yakalayan Gökdeniz Bayrakdar, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Gökdeniz için görüşmeler sürüyor.
KONSTANTINOS TSIMIKAS
Fenerbahçe uzun süredir ilgilendiği Konstantinos Tsimikas için girişimler sürüyor. Yunan yıldız için kiralama teklifi sunulacak.
ELSEID HYSAJ
Fenerbahçe sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Napoli'nin y��ldızlarından Elseid Hysaj için girişimler sürüyor. Oyuncunun menajeri Napoli ile devam etme olasılığının yüksek olduğunu belirtse de Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor.
DORUKHAN TOKÖZ
A Milli Takım'ımız ile EURO 2020 kadrosunda yer alan Dorukhan Toköz için ilk hedef Avrupa. Ancak Fenerbahçe oyuncu ve menajeriyle görüşmlerini sürdürüyor. İrfan Can Kahveci gibi transferde rota son anda sarı lacivertlilere dönebilir.
MOUSSA DJENEPO
Gelecek sezon etkili bir kanat transfer etmek isteyen Fenerbahçe, Southampton forması giyen Moussa Djenepo'yu gündemine aldı. Yıldız futbolcunun 13 milyon euro (135 milyon TL) piyasa değeri bulunuyor.
DIOGO DALOT
Geçtiğimiz sezonu Milan'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi İngiliz devi Manchester United'da olan Portekizli oyuncu Diogo Dalot, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye teklif edildi. Son kararı yeni gelecek teknik direktör verecek.
EDIN DZEKO
Fenerbahçe, Edin Dzeko ile temasları sürdürüyor. Ancak harcama limitleri ve yabancı kuralını da düşünen yönetim Dzeko ile ilgili kararı yeni hocaya bırakacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Galatasaray başkanlık seçimi saat kaçta bitiyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanıyor? Başkan adayları kimler?
- Son dakika spor haberleri: Galatasaray transfer listesini güncelledi! Arturo Vidal, Frank Fabra, Chiquinho...
- İtalya - İsviçre EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Finlandiya - Rusya EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası
- Emekli son dakika zam: Emekli maaşı ne kadar olacak? Temmuz ayı emekli maaşı zam oranı ne?
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?