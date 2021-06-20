GÖKDENİZ BAYRAKDAR

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe'de yerli ve genç futbolcu arayışı da devam ediyor. Antalyaspor ile büyük bir çıkış yakalayan Gökdeniz Bayrakdar, Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Gökdeniz için görüşmeler sürüyor.