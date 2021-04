Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri!

"HER ZAMAN POZİTİF DÜŞÜNMEYE ÇALIŞAN BİRİYİM"



Bu aslında benim kim olduğumla alakalı. Ben böyle birisiyim. Her zaman pozitif düşünmeye çalışan birisiyim. Benim mentalitemde daima yarın her zaman çok daha iyi olacak düşüncesi vardır.