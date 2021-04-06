Fenerbahçe'de Mbwana Samatta'dan flaş Emre Belözoğlu sözleri!

"EMRE HOCA GERÇEKTEN..."

Emre hoca gerçekten çok iyi ve takımına inanan bir insan. Bunu da her fırsatta ifade ediyor. Takımı için her zaman en iyisini isteyen birisi. Takımdaki oyuncular ve buradaki herkes bunu hissediyor. Kendisi de kalbiyle burada. Buradaki herkes kalbiyle bu tutkuyu yaşıyor ve Fenerbahçe için en iyisini istiyor.