Trendyol Süper Lig'in son haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, evinde Corendon Alanyaspor'u konuk ediyor. Her iki takım da sezonu 3 puanla tamamlamayı hedefliyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Corendon Alanyaspor arasındaki mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İŞTE MAÇIN 11'LERİ:
Karagümrük: Furkan; Esgaio, Biraschi, Anıl, Çağtay; Ahmed, Kranevitter, Bartuğ; Barış, Berkay, Larsson.
Alanyaspor: Victor; Fatih, Aliti, Viana, Hadergjonaj; Maokuta, Maestro, Enes; Hwang, Duarte, Meschack.
FATİH KARAGÜMRÜK-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor maçı, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanıyor.
FATİH KARAGÜMRÜK-ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 17.00'de yapıldı.
FATİH KARAGÜMRÜK-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.