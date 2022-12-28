Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Trabzonspor'u 4-1 mağlup etmeyi başardı. Mücadeleden sonra kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Andrea Pirlo önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE PIRLO'NUN SÖZLERİ:

Bu çok iyi oldu. Değişen bir havaya sahiptik. Bunu taçlandırmak adına güzel bir galibiyet. Son dönemde iyi maçlar oynuyorduk ama sonucu alamıyorduk. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Onlara bunu söyledim. Her maça olduğu gibi, bu maça da çok iyi hazırlandık. Kompakt oynamayı hedefledik. Kaliteli oyuncular da biraz devreye girince harika bir galibiyet aldık.