Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, evinde İkas Eyüpspor'u ağırladı. Mücadelenin 27. dakikasında Eyüpspor'lu futbolcu Luccas Claro ayak bileğinden ağır bir sakatlık yaşadı ve sahayı sedyeyle terk etti.
TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Trabzonspor Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Luccas Claro için geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Takımımızın, İkas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmanın 27. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşayan Luccas Claro'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Claro'ya acil şifalar diler, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ederiz 🙏— Trabzonspor (@Trabzonspor) October 25, 2025