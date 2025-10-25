Trabzonspor-Eyüpspor maçında şok sakatlık!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor, evinde İkas Eyüpspor'u ağırladı. Mücadelenin 27. dakikasında Eyüpsporlu futbolcu Luccas Claro ayak bileğinden ağır bir sakatlık geçirdi ve oyunu sedyeyle terk etti.