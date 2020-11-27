Napoli kenti Diego Armando Maradona'yı unutmadı!
Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında dünyaya veda eden Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Armanda Maradona, uzun yıllar top oynadığı Napoli kentinde de unutulmadı.
Statta buluşan binlerce taraftar, stadın korkuluklarını çiçek, kaşkol, poster, mumlar ve çiçeklerle donatarak, Napoli'ye tarihinin en parlak dönemini yaşatan eski oyuncularına sevgilerini gösterdi.
Bazı Napolililerin eski oyuncuları için ağladığı, dua ettiği, bazılarının ise torunlarına Maradona'yı anlattığı görüldü.
Taraftarlar ayrıca, stat kapısına "Diego Armando Maradona" levhası astı.
Napolililer sık sık Maradona lehine tezahürat yaparken, akşam saatlerinde San Paolo Stadı çevresini kuşatarak meşalelerle şov gerçekleştirdi.
Diğer yandan, saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkan halk, Arjantinli oyuncuyu alkışlarla andı. Bazı Napolililerin de evlerinin penceresine yaktıkları mumları koyduğu gözlendi.
Napoli'de ayrıca otobüs duraklarına "Ciao Diego (Hoşça kal Diego)" ifadesinin yazıldığı görüldü.
Bu arada, Napoli takımının bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvatistan'ın Rijeka takımıyla yaptığı F Grubu maçı öncesinde futbolcular, sahaya Maradona'nın 10 numaralı formalarıyla çıktı.
Maradona, 1984-1991 sezonları arasında formasını giydiği Napoli'nin 2 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası zaferi yaşamasında büyük rol oynamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları