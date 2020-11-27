27 Kasım 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli kenti Diego Armando Maradona'yı unutmadı!

Napoli kenti Maradona'yı unutmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.11.2020

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında dünyaya veda eden Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Armanda Maradona, uzun yıllar top oynadığı kentinde de unutulmadı.

Statta buluşan binlerce taraftar, stadın korkuluklarını çiçek, kaşkol, poster, mumlar ve çiçeklerle donatarak, 'ye tarihinin en parlak dönemini yaşatan eski oyuncularına sevgilerini gösterdi.

Bazı Napolililerin eski oyuncuları için ağladığı, dua ettiği, bazılarının ise torunlarına Maradona'yı anlattığı görüldü.

Taraftarlar ayrıca, stat kapısına "" levhası astı.

Napolililer sık sık Maradona lehine tezahürat yaparken, akşam saatlerinde San Paolo Stadı çevresini kuşatarak meşalelerle şov gerçekleştirdi.

Diğer yandan, saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkan halk, Arjantinli oyuncuyu alkışlarla andı. Bazı Napolililerin de evlerinin penceresine yaktıkları mumları koyduğu gözlendi.

Napoli'de ayrıca otobüs duraklarına "Ciao Diego (Hoşça kal Diego)" ifadesinin yazıldığı görüldü.

Bu arada, Napoli takımının bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Hırvatistan'ın Rijeka takımıyla yaptığı F Grubu maçı öncesinde futbolcular, sahaya Maradona'nın 10 numaralı formalarıyla çıktı.

Maradona, 1984-1991 sezonları arasında formasını giydiği Napoli'nin 2 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası zaferi yaşamasında büyük rol oynamıştı.

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