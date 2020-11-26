26 Kasım 2020, Perşembe

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İngiliz basınının Diego Maradona manşetleri tepki topladı!

Arjantin ve dünya futbolunun efsanesi Diego Armando Maradona, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Haber sonrası Arjantin halkı sokaklara dökülürken, İngiliz basınının attığı manşetler ise tepki topladı. İşte o manşetler...

Giriş Tarihi: 26.11.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 10:02
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İngiliz basınının Diego Maradona manşetleri tepki topladı!

Arjantin'in dünya futboluna armağan ettiği, birçok kişi tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olarak kabul edilen Diego Armando Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti.

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İngiliz basınının Diego Maradona manşetleri tepki topladı!

Efsane ismin ölümü tüm dünyayı yasa boğarken, ülkesi Arjantin ile tarih yazdığı Napoli'de insanlar sokaklara döküldü.

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İngiliz basınının Diego Maradona manşetleri tepki topladı!

Futbolla ilgilenmeyen insanların dahi büyük acı hissettiği ölüm haberi, dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Birçok gazete, manşetlerinde Maradona'nın ölüm haberine yer verdi.

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İngiliz basınının Diego Maradona manşetleri tepki topladı!

Ancak İngiliz gazetelerinin attığı manşetler tepki topladı. Ada'da yayımlanan bazı gazeteler, Maradona'nın vefat haberini 1986 Dünya Kupası'nın unutulmaz simgesi haline gelen ve futbol dünyasında 'Tanrının eli' olarak yer edinen meşhur golüyle verdi.

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İngiliz basınının Diego Maradona manşetleri tepki topladı!

Kapak fotoğraflarında Maradona'nın İngiltere'ye elle attığı unutulmaz gole yer veren gazeteler, 'Şimdi o tanrının elinde' manşetlerini attı. Maradona'nın ölüm haberini bu manşetlerle yayınlayan gazeteler özellikle sosyal medyada büyük tepki çekti.

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