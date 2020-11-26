26 Kasım 2020, Perşembe

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Diego Maradona'nın ölümünün ardından gözyaşları sel oldu!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Arjantinli efsane Diego Armando Maradona evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayata veda etti. Bu haber sonrası Arjantin halkı sokağa dökülürken, gözyaşları da sel oldu. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 26.11.2020 09:36
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Diego Maradona'nın ölümünün ardından gözyaşları sel oldu!

Tüm zamanların en iyileri arasında gösterilen Diego Armando Maradona'nın ölümü, futbol dünyasını yasa boğdu.

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Diego Maradona'nın ölümünün ardından gözyaşları sel oldu!

Geçirdiği beyin ameliyatının ardından 8 gün sonra taburcu olan Maradona, Arjantin Buenos Aires eyaletine bağlı Tigres'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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Diego Maradona'nın ölümünün ardından gözyaşları sel oldu!

Futbol oynadığı dönemde Arjantin halkına unutulmaz anlar yaşatan Maradona'nın ölümünün ardından öldüğü ve doğduğu evlerin çevresi hınca hınç doldu.

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Diego Maradona'nın ölümünün ardından gözyaşları sel oldu!

Maradona'nın yıldızının parladığı Boca Juniors futbol takımının La Bombonera ismiyle bilinen stadyumu olmak üzere Arjantin'deki birçok stadyum ve Buenos Aires'in merkezi hem gözyaşı döken hem de Maradona için sloganlar atan halk ile doldu.


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Diego Maradona'nın ölümünün ardından gözyaşları sel oldu!

Başkent Buenos Aires'te La Bombonera stadyumu ve şehir merkezinde toplanan kalabalık bir yandan Maradona için gözyaşı dökerken diğer yandan da ona teşekkür etmek için sloganlar attı.


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