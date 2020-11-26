Belediye başkanı önerdi! Napoli'nin stat adı Maradona olabilir
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Arjantinli efsane Diego Armando Maradona evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Bu haber sonrası Napoli Belediye Başkanı da, takımın stat isminin Maradona olmasını istedi. İşte detaylar...
Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın, kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi tüm dünyadaki futbolseverleri hüzne boğdu. Maradona'nın kariyerinde altın çağını yaşadığı İtalyan ekibi Napoli'nin taraftarları ise bu haber sonrası adeta yıkıldı.
Fotomaç'ın haberine göre; Şehrin belediye başkanlığı görevini yürüten Luigi de Magistris'ten sürpriz bir öneri geldi. Magistris, Napoli için büyük anlam ifade eden Maradona'nın adının, takımın stadyumu San Paolo'ya verilmesini talep etti.
1984 ile 1991 yılları arasında İtalyan ekibi Napoli'de forma giyen Diego Armando Maradona, kulübün yaşadığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olmuştu. Bu arada, 60 yaşında hayatını kaybeden efsanenin ülkesi Arjantin'de de 3 günlük ulusal yas ilan edildi.
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