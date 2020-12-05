İspanya La Liga'nın 12. haftasında Sevilla ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanalda yer alıyor. Futbolseverler bu konu hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 12. hafta maçında Sevilla ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SEVILLA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sevilla - Real Madrid maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 18:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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