05 Aralık 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

Sevilla - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

'nın 12. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanalda yer alıyor. Futbolseverler bu konu hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 12. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Sevilla - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SEVILLA - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sevilla - Real Madrid maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 18:15'te Spor Smart'ta canlı yayınlanacak.

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