27 Kasım 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Jose Sosa: Maradona idolümdü

Sosa: Maradona idolümdü
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.11.2020

Arjantinli olan , vefat eden Maradona'nın kendisinin futboldaki idolü olduğunu söyledi.

Arjantinli olan , vefat eden Maradona'nın kendisinin futboldaki idolü olduğunu söyledi. Tecrübeli oyuncu, "Maradona ile ilk bir dostluk maçında tanıştık. O da izlemişti. Babamla beraber birlikte fotoğraf çektirdik. Daha sonra 'nın başına geldi. Ben de onun oyuncusu olarak o takımda bulundum. Onunla tanıştığım için çok gururluyum. Kaybettiğimiz için üzgünüm" diye konuştu.
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