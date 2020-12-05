İtalya Serie A'nın 10. haftasında Inter ile Bologna karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayınlanacağı saat ve kanalda yer alıyor. Futbolseverler bu konu hakkında arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Inter - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 10. hafta maçında Inter ile Bologna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Inter - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

INTER - BOLOGNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Inter - Bologna maçı 5 Aralık Cumartesi günü saat 22:45'te beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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